شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة بمسقط رأسه في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم بمسجد عبدالفتاح يوسف الصغير، بمسقط رأسه بقرية صفط راشين مركز ببا محافظة بني سويف، مع مراعاة الضوابط الوقائية والمحافظة على جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وموضوع خطبة الجمعة «اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية».

ووجهت وزارة الأوقاف مديري المديريات بالتنبيه على الأئمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصا أو مضمونا، وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق، مراعاة للظروف الراهنة.