شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تدعم مستشفى الشيخ زويد بتجهيزات وحدة العناية المركزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعمت وزارة الصحة والسكان، مستشفي الشيخ زويد المركزي بشمال سيناء، بتجهيزات وحدة العناية المركزة في المستشفي، وذلك بناء علي توجهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الوزارة دعمت المستشفي بتجهيزات العنايه المركزه بسعة 10 أسره بكامل تجهيزاتها وعدد 3 أجهزة تنفس صناعي وعدد 10 مونيتور و10 سرنجة ضخ محاليل وجهاز تخدير حديث و10 اسره فاولر عاديه للاقسام الداخلية.

أضاف شوكة، أن الوزارة ستدعم المستشفي أيضًا بعدد 6 أطباء في تخصصات عنايه مركزه وتخدير وجراحه عامه وعظام لتلبية احتياجات اهالي الشيخ زويد ، مما يمثل طفره نوعيه متميزه في الخدمات الصحية المقدمة لأهالينا الكرام.