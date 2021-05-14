وكيل «صحة الإسكندرية» يكرم طواقم التمريض لجهودهم في مواجهة «كورونا» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور سعيد مأمون السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان في الاسكندرية الطواقم التمريضية في مستشفيات المحافظة لجهودهم أثناء جائحة كورونا المستجد.

وشمل التكريم الطواقم التمريضية في 3 مستشفيات الانفوشى ورأس التين والعجمى، وذلك في اطار الاحتفال باليوم العالمى للتمريض، تزامناً مع عيد الفطر المبارك.

ومنح «السقعان» المكرمين شهادات شكر وتقدير تكريماً لهم لما بذلوه من جهد أثناء الجائحة، بحضور الدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجى والدكتورة فيروز سلطان وكيل المديرية للطب الوقائى والدكتورة غادة ندا مدير إدارة المستشفيات وعفاف عيد مدير إدارة التمريض مركزى والدكتور عماد خلف مدير عام الطب العلاجي والدكتور وليد زاهر مدير عام الطب الوقائى.

وكيل "صحة الاسكندرية" يُكرّم طواقم التمريض بـ3 مستشفيات لجهودهم فى مواجهة "كورونا" (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يُكرّم طواقم التمريض بـ3 مستشفيات لجهودهم فى مواجهة "كورونا" (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يُكرّم طواقم التمريض بـ3 مستشفيات لجهودهم فى مواجهة "كورونا" (صور)

وكيل "صحة الاسكندرية" يُكرّم طواقم التمريض بـ3 مستشفيات لجهودهم فى مواجهة "كورونا" (صور)