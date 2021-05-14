شكرا لقرائتكم خبر عن ثاني أيام العيد.. سعر الحديد والأسمنت في مصر الجمعة 14 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم «المصري اليوم» خدمة تطورات سعر الحديد والاسمنت، بداية تداول اليوم الجمعة 14 مايو ٢٠٢١ الموافق ثانى أيام عيد الفطر المبارك، حيث يشهد سوق الحديد ارتفاع مفاجئ بمعدل 150 جنيه لسعر الطن تسليم أرض مصنع يضاف اليه أسعار نولون السيارات، حيث تتأثر الاسعار صعوداً وهبوطا بعدة عوامل تتضمن حجم الانتاج والمعروض في السوق وما يقابله في الطلب على الجانب الاخر، كما ان اسعار الطاقة تعد احد العوامل الاساسية المؤثرة في تحديد سعر هذه المنتجات حيث انها صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

ورفعت شركات حديد التسليح أسعار البيع بقيمة 150 جنيها للطن، حيث أبلغت الشركات المنتجة الوكلاء بالأسعار الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ أمس الأول من مايو، ورفعت شركة حديد عز الأسعار بمعدل 150 جنيها لتسجل 13800 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، ويصل للمستهلك لنحو 14100 جنيه للطن، فيما سجل سعر الطن إنتاج شركة حديد المصريين 13 ألفا و700 جنيه تسليم أرض المصنع، والمستهلك 13950 جنيها.

وأعلنت شركة حديد بشاى زيادة 150 جنيها أيضا ليصل السعر إلى 13600 جنيه تسليم أرض المصنع، ومتوسط 13850 جنيها للمستهلك.

يأتى هذا فيما قررت وزارة الصناعة والتجارة، فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف عيدان مدرفلة ومجدولة لتقوية الخرسانة ذات المنشأ أو المصدرة من دول الصين وتركيا وتونس لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ورصدت «المصرى اليوم»، سعر الحديد اليوم، حيث ارتفع سعر الاسمنت المسلح بمعدل 75 جنيه في سعر الطن خاصة شركتى العامرية للاسمنت واسمنت الاسكندرية.

ويشهد سوق مواد البناء الحديد تذبذبًا ملحوظًا في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

وذكرت شعبة وكلاء ومتعهدى مواد البناء في الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن موجة من الركود والترقب الحذر تسيطر على سوق البناء في مصر خاصة وان عدم الاقبال على شراء الحديد والاسمنت تعدى 90%.

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الحديد داخل السوق المحلية اليوم:

سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم ارض مصنع 13800 جنيه ليباع للمستهلك بـ14100 جنيه.

سعر طن حديد المصريين تسليم أرض مصنع 13700 ليتم بيعه للمستهلك بـ13950 جنيه

سعر طه حديد بشاى للصلب 13600 جنيه تسليم أرض مصنع ليباع للمستهلك بـ13850 جنيه

سعر طن الحديد الاستثمارى (بشاى) 13450 جنيه

سعر طه الحديد عطية 13400 جنيه

سعر طن الحديد سرحان 13300

سعر طن الحديد مراكبى 13300

سعر طن حديد المصريين 13500

سعر طن حديد مصر الكومى 13300

سعر طن حديد المعادى 13300

سعر طن حديد العشرى 13300

سعر طن حديد مصر ستيل 13300

يضاف إلى سعر الطن المعلن 120 إلى 150 جنيه «نولون» قبل تسليمه للعميل، وهذة الأسعار المذكورة للكميات التي لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي أو قصير الأجل.

تنشر «المصرى اليوم» سعر الأسمنت داخل السوق المحلية:

سعر طن اسمنت المسلح 790 جنية

سعر طن أسمنت النصر 750 جنية

سعر طن أسمنت المهندس 740 جنية

سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنية

سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنية

سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنية

سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنية

سعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنية

سعر طن أسمنت سيناء 735 جنية

سعر طن أسمنت السويس 770 جنية

سعر طن أسمنت حلوان 775 جنية

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنية

سعر طن اسمنت السويدي 795 جنية

سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنية

سعر طن اسمنت المسله 725 جنية

سعر طن أسمنت شركة العامرية 985 جنيه في الاسكندرية بزيادة 45 جنيه في الطن

سعر طن أسمنت شركة الاسكندرية بروتلاند 950 جنيه بزيادة 75 جنيه في الطن

سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 في القاهرة

سعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيه

كما تنشر «المصرى اليوم» سعر الأسمنت الأبيض في السوق المحلى:

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنية

سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنية

سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنية

سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيه

ويتراوح إنتاج مصر من الحديد وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نحو 7.9 مليون طن، ومن البليت المادة الخام لتصنيع الحديد نحو 4.5 مليون طن، فيما تصل نسبة الاستيراد من البليت نحو 3.5 مليون طن.