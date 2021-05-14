شكرا لقرائتكم خبر عن «اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية».. موضوع خطبة الجمعة في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية».

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، أن الشريعة الإسلامية حافلة بكل أنواع الخير، فحياة المسلم كلها طاعة وعبادة وأجر، وكلما تقرب العبدمن ربه بالطاعات تقرب الله تعالي اليه بالمغفرة والعفو والرحمة.

أضاف جمعة، أن نبينا الكريم حثنا على عدم الانقطاع عن الطاعة بعد شهر رمضان المبارك، واتباع صيام رمضان بصيام 6 أيام من شوال، فالمداومة على الطاعة من علامات قبول الطاعة.

وأوضح جمعة، أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق للخطبتين الأولي والثانية، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزى الأزهري أثناء أداء الصلاة.