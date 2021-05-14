شكرا لقرائتكم خبر عن العريش تواصل العمل في مركز التطعيمات ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحة بشمال سيناء، اليوم الجمعة، تواصل العمل في مركز التطعيمات ضد فيروس كورونا في مستشفى العريش العام خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المركز يقوم باستقبال المواطنين الراغبين بالتسجيل للحصول على التطعيم أو تلقيه ممن سجلوا أسماءهم وحان موعد تلقى التطعيم.

ودعا شوكة المواطنين للتسجيل للحصول على التطعيم حيث إنه متوفر بكميات كبيرة، لافتًا إلى أن رصيد المحافظة من التطعيمات يبلغ 900 جرعة من تطعيمي الاسترازينكا والسينفارم.

أشار شوكة، إلى أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا بما في ذلك من العطلات الرسمية.

وأضاف فتحي عثمان، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بالمديرية، أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا.