شكرا لقرائتكم خبر عن عاد للصعود.. سعر الذهب في مصر وعالميا اليوم الجمعة 14 مايو 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد سعر الذهب في مصر في بداية التعاملات، اليوم الجمعة، 14 مايو 2021، للصعود مرة ثانية بعدما تراجع خلال اليومين الماضيين،، ليعود للاسعار التي حققها منتصف هذا الاسبوع وهى أعلى اسعار منذ فترة طويلة، حيث ارتفع الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر بقيمة 7 جنيهات عن أسعار صباح الأمس الخميس .

وشهد سعر الذهب عالميا في بداية التعاملات اليوم الجمعة، صعودا نسبيا في التعاملات الفورية والعقود الآجلة، بسبب انخفاض الدولار، رغم المخاوف من ارتفاع اسعار الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الأمريكية والتى أظهرت ارتفاع التضخم واسعار المستهلكين وانخفاض طلبات اعانة البطالة لأدنى مستواياتها، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2%، وزادت الأوفية في التعاملات الفورية بقيمة 18 دولار.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في بداية التعاملات اليوم الجمعة 14 مايو، 808.06 جنيه، وكان في بداية التعاملات الخميس، 13 مايو، 801.10 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، في بداية التعاملات اليوم الجمعة،1،833.95 $، وكانت في بداية تعاملات الخميس، 1،815.68 $.

«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في مصر وعالميا في بداية التعاملات اليوم الجمعة 14 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الخميس 13 مايو 2021

م الوحدة في مصر عالميا 1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط

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