شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: الاعتماد على الهيدروجين الأخضر فى توليد الطاقة للحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الهدف من إدخال تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية من الهيدروجين الأخضر هو القضاء على انبعاث ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء من الوقود الاحفورى وذلك بهدف الحفاظ على البيئة.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تسعى لتنويع مصادر الطاقة فى إطار تنفيذ استراتيجية 2035، لافتا إلى أن الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء سيساهم فى خفض أسعار بيع الكهرباء.

وأشار الوزير، إلى أن إدخال تكنولوجيا حديثة فى إنتاج الكهرباء سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال محطات بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس التى تنفذها شركة سيمنز الألمانية بقدرة 14 ألفا و400ّ ميجا وات وتوفر سنويا ما يزيد عن مليار دولار.

وأوضح شاكر، أن الاعتماد على هذه النوعية من التوربينات يوفر فى استخدام الوفود، وبالتالى لا تحتاج الدولة لرفع أسعار الكهرباء، لافتا إلى أن المحطات القديمة سيتم تحديثها و تطويرها بواسطة إحدى الشركات الإماراتية لترفع كفاءة وتشغيل جميع محطات توليد الطاقة على مستوى الجمهورية لخفض كميات الوقود المستخدمة فى إنتاج الكهرباء للمساهمة فى تثبيت سعر الكيلو وات ساعة.