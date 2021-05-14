شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الصناعات الغذائية بالقومى للبحوث يكشف أضرار تناول كميات كبيرة من الكعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد سعيد رئيس شعبة الصناعات الغذائية بالمركز القومى للبحوث، أن الاحتفال بعيد الفطر المبارك يرتبط لدى الكثير من الشعوب العربية والاسلامية بحلوى العيد، وأشهرها كعك العيد الذي لا يكاد يخلو منه منزل كأحد الطقوس الاحتفالية الخاصة بالعيد. ويحرص الكثيرعلى تناول الكعك في العيد بكميات كبيرة، خاصة في أول أيام عيد الفطر بعد صيام شهر كامل اعتاد فيه الجهاز الهضمي على نمط معين من الطعام مرتين في اليوم مما قد يسبب العديد من الأضرار الصحية للإنسان.

وكشف الدكتور أحمد سعيد لـ" الخليج 365" عن الأضرار الصحية التي قد يسببها كعك العيد، ومنها التلبك المعوي وعسر الهضم الناجم عن تناول كعك العيد بأنواعه المختلفة وبكميات كبيرة والذي يحتوي على كميات كبيرة جدا من الدهون والسكريات.

وتابع رئيس شعبة الصناعات الغذائية بالمركز القومى للبحوث ، يتكون كعك العيد من السكر والسمن والدقيق والتي تشكل خطرا على صحة الانسان عند الإفراط في تناولها، موضحا أن الإكثار من تناول الحلوى في العيد يزيد نسبة السكر في الدم مما قد يسبب إجهادا كبيرا للبنكرياس ويؤثر سلباً على صحة الأشخاص، وخاصة مرضى السكري، ويتم تخزين الدهون التي تحتويها حلوى العيد على هيئة كولسترول وشحوم في الجسم ما قد يتسبب بمشاكل صحية للانسان، خاصة لدى مرضى القلب والكبد.