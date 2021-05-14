شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : استمرار تشغيل مصانع السكر خلال أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر مصانع بنجر السكر فى العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك لإنتاج السكر المحلى من البنجر وتوفيره للمواطنين طوال الوقت حيث يتم استلام محصول البنجر من المزارعين بجداول منظمة منعا للتكدس .

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية الموسم وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وتوفيره للمواطنين، مؤكدًا أن مخزون السكر يكفى احتياجات المواطنين لأكثر من 6 أشهر.



يذكر أن الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب إحدى شركات وزارة التموين، كان قد إن مصنع الشركة بكفر الشيخ يواصل حاليا استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر، وتم استلام كميات كبيرة البنجر من لإنتاج السكر المحلى كذلك إنتاج كميات كبيرة من المولاس وأيضا إنتاج "لب البنجر" الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ويتم تصدير كميات كبيرة منه للخارج بالعملة الصعبة.

