شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تفتتح سوق طلخا بالزاوية الحمراء خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح محافظة القاهرة خلال أيام سوق طلخا "داير الناحية" والذى تم تنفيذه بحى الزاوية الحمراء، ومن المقرر أن يتم إعادة الباعة الذين تم نقلهم بشكل مسبق من السوق قبل تطويره.

وفى السياق ذاته ، وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بسرعة الانتهاء من تطوير السوق، والذى يتم تنفيذه من خلال منحة الاتحاد الأوروبى الموكلة للوكالة الفرنسية على أحدث طراز، حيث يتكون السوق من 136 باكية مقسمة إلي: 22 باكية مساحة ( 3م × 2م )، و114 باكية مساحة ( 2.5 × 2 )، ونشاط السوق ( اسماك - طيور - خضروات - فاكهة - ادوات منزلية ).

يذكر أن الخطة التى أعدتها الحكومة للتصدى للأسواق العشوائية وغير المقننة المنتشرة فى كافة المحافظات، والتى عرضها صندوق تطوير العشوائيات على مجلس النواب، كشفت أن إجمالى ما تم حصره من الأسواق العشوائية على مستوى الجمهورية حتى الآن، يبلغ 1105 أسواق عشوائية، بعدد وحدات 306313.

وتوضح الخطة أن إجمالى التكلفة التقديرية المخصصة لحل مشكلة الأسواق العشوائية، 44 مليار جنيه، وكشفت أنه تم تنفيذ لـ18 سوق عشوائى، وجارى التنفيذ بـ 22 سوقا، مشيرة إلى أنه تم حصر وتصنيف الأسواق العشوائية على مستوى مدن الجمهورية، وتحديد حجم الظاهرة مكانيا.