شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطلق لقاحا لفيروس كورونا عن طريق بخاخ بالأنف فى 2022 بدون آثار جانبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ألكسندر جينزبورج، رئيس مركز Gamalya الوطنى للأوبئة والأحياء الدقيقة، إنه يتم إجراء تجارب ما قبل السريرية فى الوقت الحالى للقاح كورونا يؤخذ عن طريق بخاخ بالأنف.

وقالت وكالة تاس الروسية، قد تسجل روسيا لقاحًا للأنف ضد فيروس كورونا طوره مركز أبحاث جماليا Gamalya الوطنى للأوبئة والأحياء الدقيقة فى عام 2022، إذا نجحت التجارب السريرية المخطط لها فى 2021-2022، وفقًا لما أعلنه به رئيس المركز ألكسندر جينزبورج، لوكالة تاس الروسية.

وأضافت الوكالة، ينفذ المركز أعمالًا في عدة مجالات لإنشاء وتحسين لقاحات لقاحات كورونا، ويطور شكلا جديد على شكل بخاخ يؤخذ عن طريق الأنف يحمى من فيروس كورونا.

وأوضح المركز، في الوقت الحالي يتم إجراء تجارب ما قبل السريرية لمثل هذا اللقاح، مضيفا، نحن نخطط لإطلاق التجارب السريرية في أواخر هذا العام أو أوائل عام 2022، مع التخطيط للتسجيل في عام 2022 بشأن نتائج التجارب.

وأكد ألكسندر جينزبورج، أنه حتى الآن، من المخطط استخدام لقاح الأنف مرتين، ولكن من الممكن أيضًا استخدام جرعة واحدة، مشيرا إلى أن إحدى الفوائد الرئيسية لمثل هذا اللقاح هي عدم وجود آثار جانبية محتملة.

يذكر، أن روسيا كانت أول دولة فى العالم تقوم بتسجيل أول لقاح لفيروس كورونا، وهو لقاح "سبوتنيكV".

وعلى صعيد آخر، كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، شجع موظفي المنظمة العالمية على الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا باستخدام لقاح Sputnik Vالروسي إذا سمحت السلطات الطبية في البلدان التي يعملون فيها بذلك، مشيرا إلى العديد من موظفي الأمم المتحدة تلقوا بالفعل لقاح سبوتنيكv.