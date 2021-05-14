القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من الخطوط الساخنة لتقديم الدعم والاستفسارات الشاملة للمواطنين حول الخدمات، التى تقدمها بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.

شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خطوط ساخنة للمواطنين من وزارة الصحة فى العيد للاستفسار عن خدماتها والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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