"الري" تواصل التصدي الفوري والحاسم لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

رصدت أجهزة وزارة الموارد المائية والري قيام أحد المواطنين بالتعد على أملاك الري بمحافظة القليوبية بالجسر الأيمن للرياح المنوفي أمام حديقة الجامع وسجن القناطر بنطاق الإدارة العامة لري قناطر الدلتا، بإقامة كافتيريا من الحديد والخرسانة المسلحة، وعلى الفور تم التنسيق مع القيادات الأمنية بمركز شرطة القناطر، والتي استجابت على الفور، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعدي، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتعدي.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد خلال أيام عيد الفطر، والتي تتزامن مع فترة أقصى الاحتياجات المائية، ورصد كافة أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الري وإزالتها في مهدها، بهدف ضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وقال الدكتور عبدالعاطي إن أجهزة وزارة الري تواصل التصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية.. موضحا أن التصدي الحاسم للتعديات وإزالتها في مهدها يعد رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه القيام بأي شكل من أشكال التعدي على المجاري المائية أو أملاك الري.

وتواصل وزارة الري بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.