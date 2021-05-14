شكرا لقرائتكم خبر عن 160 طائرة مقاتلة إسرائيلية تهاجم غزة من 6 قواعد جوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الجيش الإسرائيلي أن 160 مقاتلة قامت في آن واحد بإطلاق 450 صاروخا على 150 هدفا في قطاع غزة خلال 40 دقيقة ليلة أمس الخميس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، في بيان نشره عبر «تويتر»: «منذ منتصف الليلة الماضية شاركت نحو 160 طائرة انطلقت من 6 قواعد جوية واستخدمت 450 صاروخا وقذيفة للإغارة على نحو 150 هدفا خلال نحو 40 دقيقة».

وأضاف أدرعي: «كانت هذه الغارات تهدف إلى توجيه ضربة قوية إلى المصالح تحت الأرضية لحماس الموجودة تحت الأحياء الشمالية والشرقية في محيط مدينة غزة».

وتابع: «وتم القضاء، كما يبدو، على مسؤول كبير في منظومة إطلاق القذائف المضادة للدروع التابعة للجهاد الإسلامي».

ولفت أدرعي إلى أن منظومة القبة الحديدة «اعترضت طائرة من دون طيار اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من جنوب قطاع غزة».