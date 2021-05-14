شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر عناوين مراكز تلقى لقاح كورونا على مستوى الجمهورية ومواعيد العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من المراكز للتطعيم بلقاح فيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مجهزة جميعها بعيادات وصالات لانتظار المواطنين ممن تلقوا اللقاح للاطمئنان على صحتهم.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء يوميا على مستوى الجمهورية، خلال شهر رمضان الكريم، وستكون فى الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً.

وكشف الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة لشؤن الطب الوقائى عن ارتفاع عدد مراكز لقاحات كورونا لـ360 مركزا بالجمهورية بهدف التوسع فى التطعيمات الخاصة بكورونا.

ينشر ”الخليج 365” أسماء وعناوين مراكز التطعيم على مستوى الجمهورية، ومواعيد العمل الرسمية بالمراكز، وهى كالتالى:

محافظة القاهرة تم تخصيص المراكز الآتية:

النزهة

مركز طبى النزهة، بشارع جوزيف تيتو 38

القاهرة الجديدة:

مركز طبى القطامية، شارع بنك الإسكان والتعمير محطة البنك إسكان النقابات

شبرا:

مركز المؤتمرات الانجيلى التابع للهيئة العامة للتأمين الصحى، بشارع المستشفى "شارع شوكلان سابقا"أمام مسجد أنصار 67 السنة المحمدية بجوار مستشفى شبرا العام كوتشنر.

مصر الجديدة:

مستشفى هيلوبليس، شارع الحجاز ميدان هليوبليس 1

المطرية:

مستشفى المطرية التعليمى، شارع طة قنديل –ميدان المطرية 6.

الزيتون:

مستشفى الزيتون التخصصى، تقاطع شارع المصانع معش عمر المختار ميدان السواح الزيتون.

السلام أول:

مركز طبى الدلتا، ميدان الدلتا، اسكندرية 2 تقاطع الونش أمام زمزم.

السلام الثانى:

مركز طبى النهضة القديم، مدينة النهضة مساكن اسكندرية.

المرج:

مركز طبى الأندلس، شارع مؤسسة الزكاة بجوارجراحات اليوم الواحد.

عين شمس:

مركز صحة الأسرة، شارع جمال عبد الناصر من عبد الحليم محمود بجوار مستشفى عين شمس العام

المطرية:

عيادة المطرية الشاملة، شارع المطراوى خلف السجل المدنى القديم 151.

الزيتون:

مركز طبى سراى القبة، ميدان ابن سندر2.

حدائق القبة:

مركز طبى الخليج المصرى، شارع الخليج المصرى أمام مدرسة جمال عبد الناصر

مصر الجديدة:

مكتب صحة بيروت، شارع بيروت مصر الجديدة 38.

مدينة نصر غرب:

مركز طبى السادس، شارع الصحة بجوارجراحات اليوم الواحد.

مدينة نصر شرق:

مركز طبى الحى السابع، عمارات عثمان شارع على أمين 78.

النزهة:

مركز طبى الحكمة، شارع الحجاز ميدان المحكمة 320.

القاهرة الجديدة:

مركز طبى التجمع الثالث، المحلية السابعة أمام مسجد سمير وعلى ومدرسة الحرية.

بدر:

مركز طبى الحى الأول، الحى الثالث المجاورة الرابعة.

الشروق:

مركز طبى الـ100متر، إسكان شباب الـ100 متر بجوار مول الفيوتشر.

الوايلى:

مركز رعاية طفل العباسية، شارع محمد رفعت العباسة 10.

القاهرة/وسط:

مركز طبى الدراسة، شارع الجعفرى.

عابدين:

مركز طبى عابدين، شارع المدبع أعلى مسجد أبو طبل 7.

المقطم:

مركز صحة الاسمرات3، عمارات الزهور 23.

الساحل:

مركز طبى المقسى، شارع المقسى دوران شبرا 72.

الخليفة:

مركز طبى التونسى الحضرى الجديد، شارع المدارس التونسى1.

السيدة زينب:

رعاية طفل مصر القديمة، شارع السبع ساقيات القصر العينى 23.

مصر القديمة:

مركز طبى عين الصيرة، صلاح سالم أمام حديقة الفسطاط.

البساتين:

مركز طبى صقر قريش، البساتين ميدان صقر قريش.

المعادى:

مركز طبى الخبيرى، شارع الترعة 8.

طرة :

مركز طبي طرة، شارع رخا كورنيش النيل – كوزيكا 1

15 مايو :

– مركز طبي مجاورة 5، مدينة 15 مايو مجاورة 5

حلوان :

مركز طبي الست خضرة، شارع راغب حلوان 21

34- الجيزة – الشيخ زايد – مستشفي الشيخ زايد التخصصي – الشيخ زايد

محافظة الجيزة تم تخصيص المراكز الآتية:

المهندسين :

ميت عقبة – مركز صحة ميت عقبة - شارع السودان – المطار – إمبابة وموقعة على خرائط جوجل https://g.co/kgs/EFcjtM

مدينة 6 أكتوبر – المركز الطبي بشرق الفيوم - بجوار المدرسة اليابانية بحدائق أكتوبر



الصف – المركز المتميز بالاخصاص – الاخصاص القبلية – الصف بالجيزة

- موقعه على جوجل https://goo.gl/maps/igjofsgQ5V11be7T8

الهرم – مركز طبي نزلة السمان – ميدان أبول الهول بجوار كوبري أبو طالب

الهرم – مركز طبي كفر نصار – كفر نصار – القاهرة – الجيزة

بولاق الدكرور – مركز طبي كفر طهرمس – اول شارع الملكة متفرع من طريق كفر طهرمس

بولاق الدكرور – مركز طبي بولاق الحضر – كوبري الخشب شارع بين العمارتين 5

جنوب الجيزة – مركز طبي المنيب – شارع المدرسة بجوار مدرسة المنيب

الوراق – مركز طبي طناش – شارع مدرسة طناش

شمال الجيزة – مركز طبي غرب المطار – شارع جمال عبد الناصر – إمبابة

شمال الجيزة – مركز طبي عزيز عزت – مساكن عزيز عزت – إمبابة

العمرانية – مركز الطالبية – شارع الهرم – الجيزة 338

العمرانية – مركز الطالبية – امتداد شارع عتمان محرم

كرادسة - مركز المعتمدية – قرية المعتمدية

أبو النمرس – مركز شبرا منت – قرية شبرامنت

أطفيح – مركز صول – قرية صول

شمال العياط – مركز كفر ترك – قرية كفر ترك

البدرشين – مركز الطرفاية – قرية الطرفاية

شرق القناطر – مركز نكلا – قرية نكلا

أوسيم – مركز طبي البراجيل – البراجيل – مركز أوسيم – الجيزة

الواحات البحرية – وحدة الباويطي الطبية – الباويطي – مركز الواحات البحرية

غرب القناطر – مركز بهرمس – قرية بهرمس

محافظة القليوبية تم تخصيص المراكز الآتية:

شبرا – مستشفي معهد ناصر – كورنيش النيل – الساحل – القاهرة 1351

- وموقعه على خرائط جوجل https://g.co/kgs/hC8Fh3

كفر شكر – مستشفي كفر شكر – كفر شكر – القليوبية



سنديون – مركز طبي الاسرة بسنديون – سنديون بجوار السجل المدني قليوب

شبرا – مركز طبي حجازي – شارع المعهد الديني بجوار مجمع محاكم شبرا غرب

العطارين – المركز الأفريقي لصحة المرأة – شارع عبد الحميد بدوي – الازاريطة

محافظة الاسكندرية تم تخصيص المراكز الآتية:

مينا البصل – مركز صحة أسرة المفروزة – الوريدان شرق – قسم مينا البصل

- موقعه على خرائط جوجل https://g.co/kgs/HyqrRa

المنتزة – مركز صحة أسرة العمراوي – ثاني المنتزة – الإسكندرية



المنتزة – وحدة طب أسرة المندرة – المندرة قبلي، قسم ثاني المنتزة، الإسكندرية

المنتزة – مستشفي شرق المدينة – ش جمال عبد الناصر تقاطع خليل حمادة – سيدي بشر

مركز طب أسرة سان ستيفانو – شارع الكازينو – سان ستيفانو – طريق الكورنيش

وحدة أسرة دنا الوطنية – شارع الطب الشرعى

مركز طب أسرة أبيس 2 – أبيس الثانية – شرق الإسكندرية

– مستشفى أطفال الرمل – ش. محمد فريد – بولكلى 6

رعاية طفل محرم بك – ش. الوزير متفرع من ش. الرصافة – محرم بك 11

وسط – مستشفى الرمد – ش. وابور المياه امام اكاديمية السادات – محرم بك

7الجمرك – مستوصف صدر الجمرك – السيالة شرق، قسم الجمرك، الإسكندرية

- غرب – وحدة طب أسرة أبن سهلان – تقاطع ش. ابن سهلان مع ش. رشيد رضا

75غرب – مستشفى القبارى – ش. الأمير لؤلؤ – القبارى 1

العامرية – وحدة المجزر الآلي عبد القادر – زاويه عبد القادر قبلى السكة الحديد

العامرية – وحدة طب أسرة الناصرية – الناصرية – بجوار المساكن

العجمى – وحدة طب أسرة البيطاش – ش. القاعدة البحرية

العجمى – مركز الدخيلة لطب الأسرة– ش. الكورنيش بجوار الشئون الاجتماعيه

برج العرب – وحدة طب أسرة البرج القديم – برج العرب القديمة

محافظة الإسماعيلية تم تخصيص :

مجمع الإسماعيلية – الاسماعيليه الطريق الدائرى

- وعنوانه على خرائط جوجل https://g.co/kgs/jDrq12





محافظة بورسعيد تم تخصيص مركز وهو:

مستشفى النصر – ش. عبد الهادى الحديدى – طريق النصر

محافظة جنوب سيناء تم تخصيص مركز وهو:

- شرم الشيخ – مستشفى شرم الشيخ الدولى – شرم الشيخ – جنوب سيناء



محافظة شمال سيناء تم تخصيص مركز وهو:

العريش – مستشفى العريش العام – من 3ع ل 9 م – شارع الجيش من شارع 23 يوليو



محافظة المنوفية تم تخصيص 4 مراكز :

- شبين الكوم – مركز صحى شبين الكوم – من 3ع ل 9م – شبين الكوم

أشمون – مركز صحي أشمون – من 3ع ل 9ص – أشمون

- السادات – وحدة صحة أسرة إسكان المستقبل – من 3ع ل 9ص – مساكن سوزان مبارك بالسادات

- منوف – مستشفى حميات منوف – من 9ص ل 5م – شارع الجيش – منوف





محافظة الغربية تم تخصيص 7 مراكز :

- طنطا ثاني – مركز طبى سعيد – من 3ع ل 9م – شارع سعيد مع شارع بطرس

زفتي – مستشفى زفتى التخصصى – من 3ع ل 9م – شارع عامر – بجوار المحكمة

- قطور – مستشفى قطور المركزي – من 3ع ل 9م – طريق كفر الشيخ – قطور القديم

- بسيون – مكتب صحة أول بسيون – من 3ع ل 9م – بجوار مستشفى حميات بسيون

- سمنود – ديوان الغدارة الصحية بسمنود – من 3ع ل 9م – شارع ريشة أمام شرطة المرافق

كفر الزيات – مكتب صحة قانى كفر الزيات – من 3ع ل 9م – أمام شركة الكهرباء – كفر الزيات

- المحلة ثانى – معهد كبد المحلة – من 3ع ل 9م – شكة طنطا – المحلة الكبرى قسم ثانى





محافظة كفر الشيخ تم تخصيص 4 مراكز :

96- الحامول – مكتب صحة الحامول – من 9ص ل 5م – شارع المركز – الحامول الطبية

97- كفر الشيخ – مستشفى سيدى غازي المركزي – من 9ص ل 5م – شارع أبو بكر الصديق ، سيدي غازي ، كفر الشيخ

98- دسوق – مستشفى دسوق العام – من 9ص ل 5م – ش. المستشفى ، مدينة دسوق ، كفر الشيخ

99- مركز قلين – مستشفى قلين الجديدة – من 9ص ل 5م – شارع الجمهورية – مدينة قلين – كفر الشيخ





محافظة مرسى مطروح تم تخصيص مركز وهو :

100- مستشفى القلب بمجمع المستشفيات – من 3ع ل 9م – شارع اسكندرية – وسط البلد

محافظة البحيرة تم تخصيص مركزين وهما :

101- دمنهور – المعهد الطب القومى بدمنهور – من 9ص ل 5م – الجمهورية – شبرا – قسم دمنهور



- موقعه على خرائط جوجل https://g.co/kgs/hdgkCK

102- مركز دمنهور – مستشفى دنشال التعليمي – من 9ص ل 5م – العوجة – دمنهور

محافظة دمياط تم تخصيص مركز وهو :

103 – مركز القلب والجهاز الهضمى – من 3ع ل 9م – دمياط ، قسم دمياط

محافظة الدقهلية تم تخصيص 7 مراكز:

104- المنصورة – مستشفى منصورة الدولى – من 9ص ل 9م – شارع المستشفى



105- طلخا – مركز رعاية الأمومة والطفولة بطلخا – من 9ص ل 9م – طلخا

106- المنزلة – المركز الحضري بالمنزلة – من 9ص ل 9م – مدينة المنزلة – اول ش الجلاء – بجوار مستشفى اليسر

107- دكرنس – مستشفى دكرنس العام – من 9ص ل 9م – مدينة دكرنس – ش مجلس المدينة – بجوار مدرسة على مبارك

108- بلقاس – مسشتفى بلقاس المركزي – من 9ص ل 9م – مدينة بلقاس -عزبة جاد – بجوار مركز الشرطة

109- ميت غمر – مستشفى ميت غمر المركزي – من 9ص ل 9م – مدينة ميت غمر – دقادوس – اول سكة دقادوس – بجوار الإدارة الصحية

110- السنبلاوين – مستشفى السنبلاوين العام – من 9ص ل9م – مدينة السنبلاوين – ارض الجمال – بجوار مسجد الجمال

محافظة الفيوم تم تخصيص مركز وهو :

111- بندر الفيوم – المركز الطبي بكيمان فارس – من 3ع ل 9م – مساكن البنك – قسم الفيوم

محافظة بنى سويف تم تخصيص مركز وهو :

112- مستشفى بنى سويف التخصصى – من 3ع ل 9م – كورنيش النيل

محافظة السويس تم تخصيص مركز وهو :

113- فيصل – وحدة طب أسرة مبارك – من 9ص ل 5م – حي فيصل

محافظة المنيا تم تخصيص 4 مراكز :

114- المنيا الجديدة – مركز طبي شباب المستقبل – من 9ص ل 5م

115- ملوي – مركز طبي قلندول – من 9ص ل 5 م – منشأة قلندول – مركز ملوى

116- بنى مزار – وحدة القيس – من 9ص ل 5م – الوحدة المحلية بالقيس

117- سمالوط – مستشفى سمالوط النموذجى – من 9ص ل 5م – الطريق السريع

محافظة أسيوط تم تخصيص 4 مراكز :

118- غرب أسيوط – مستشفى الإيمان العام – من 3ع ل 9م – شارع 26 يوليو – حى الأربعين – مدينة مبارك



- موقعه على خرائط جوجل https://g.co/kgs/iVz7Pt

119- شرق أسيوط – مركز صحة الوليدية – من 3ع ل 9م – امام أبراج النصر بحى شرق



120- القوصية – الوحدة الصحية بنى زيد بوق – من 3ع ل 9م – مركز القوصية – طريق أسيوط ديروط الزراعى

- موقعه على خرائج جوجل ttps://maps.app.goo.gl/d66VyVmJZvXggwt78





121- أبو تيج – الوحدة الصحية نزلة باكور – من 3ع ل 9م – مركز أبو تيج – طريق أسيوط سوهاج الزراعى

محافظة سوهاج تم تخصيص 3 مراكز :

122- المراغة – المركز الطبي الحضرى – من 3ع ل 9م – شارع المستشفى متفرع من طريق أسيوط

123- البلينا – المركز الطبي بالبلينا – من 3ع ل 9م – شارع الجمهورية – البلينا

124- سوهاج – مركز رعاية طفل شرق – من 3ع ل 9م – ش. التحرير بجوار قصر ثقافة شرق سوهاج

محافظة قنا تم تخصيص مركز وهو :

125- مركز صحة الأسرة المشروع الأوروبي – من 8ص ل 8م – مدينة قنا

محافظة الشرقية تم تخصيص 7 مراكز :

126- مركز صحة ثانى الزقازيق – من 9ص ل 9م – امام مستشفى الزقازيق المركزي – شارع عز الدين حافظ



127- فاقوس – وحدة الدميين بالإدارة الصحية بفاقوس – من 9ص ل 9م – قرية الدميين – فاقوس

128- بلبيس – المركز الطبي بإدارة بلبيس – من 9ص ل 9م – شارع الأستاذ احمد طرطور ، بلبيس ، مركز بلبيس

129- أبو حماد – المركز الطبي بإدارة أبو حماد – من 9ص ل 9م – إدارة أبو حماد

- العاشر من رمضان – مركز الحى 29 بإدارة العاشر من رمضان – من 9ص ل 9م – مجاورة 29

131- هيهيا – قسم الحميات بمستشفى هيهيا المركزي – من 9ص ل 9م – ش احمد عرابى

السعديين – وحدة الفيروسات الكبدية سابقا بمستشفى السعديين المركزى – من 9ص ل 9م – مينا القمح – السعديين

محافظة الأقصر تم تخصيص مركز وهو :

مستشفى حميات الأقصر – من 1ظ ل 7م – الزناقطة – خلف المطار

-محافظة أسوان تم تخصيص مركز وهو :

مستشفى صدر اسوان – من 3ع ل 9م – ش. السماد امام كلية التربية



محافظة البحر الأحمر تم تخصيص مركز وهو :

الغردقة – وحدة صحة الأسرة بالأحياء – من 3ع ل 9م – منطقة الاحياء – شمال الغردقة

-محافظة الوادى الجديد تم تخصيص 3 مراكز وهما :

- الخارجة – مركز طبى الخارجة – من 9ص ل 3م – شارع جمال عبد الناصر – الزهور



- موقعه على خرائط جوجل https://g.co/kgs/3cyCPu

الداخلة – مركز طبى الداخلة – من 9ص ل 3م – شارع السادس من أكتوبر – موت



- الفرافرة – مركز طبى الفرافرة – من 9ص ل 3م – امام مركز ومدينة الفرافرة