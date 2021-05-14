شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرى: 2 مليار جنيه لحماية سيناء من أخطار السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى، إن الوزارة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات فى محافظات الجمهورية ، وسيناء تحظى باهتمام خاص ونعلم أن لها طبيعة خاصة تختلف عن الوادى والدلتا، حيث إنهما يعتمدان على مياه النيل فى المقابل سيناء طبيعتها تحتم أن يكون الاعتماد الأساسى على المياه الجوفية أو مياه الأمطار.

أضاف محمد غانم فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه تم تم تنفيذ العديد من الابار التى يعتمد عليها الاهالى فهناك آبار موجودة منذ سنوات طويلة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء وتعتبر هى المصدر الرئيسى لمياه الشرب والرعى بالنسبة للأهالى فى شبه جزيرة سيناء.



أوضح غانم أن الوزارة تتعامل بشكل هام مع مشروعات ضخمة مثل الحماية من السيول لأننا نعلم الطبيعة الجبلية فى شبه جزيرة سيناء وبالتالى وجود السيول يمثل تحدى كبير أمامنا مثلها مثل محافظة البحر الأحمر نظرا لوجود الجبال العديدة الموجودة هناك والتى كانت تمثل تحدى بالنسبة لنا فى أننا نجد كميات كبيرة من الأمطار تتساقط فى فترة زمنية بسيطة تندفع على شكل سيل وتهدد الطرق والقرى السياحية والتجمعات البدوية وبالتالى فنحن نتعامل مع مشكلة لابد من مواجهتها بحماية الأهالى من هذه الكمية الكبيرة من المياه وفى نفس الوقت نجمع هذه المياه حتى يمكن الاستفادة منها .



أشار غانم الى أن الوزارة نفذت خلال السنوات الماضية مشروعات ضخمة للحماية من السيول ليس فى سيناء فقط سيناء وحدها نفذنا فيها مشروعات حماية تصل إلى 660 مليون جنيه، تم تنفيذ مشروعات فى دهب ونويبع وأبو رديس وسانت كاترين وطابا وشرم الشيخ والعريش ونخل عبارة عن سدود وحواجز وخزانات أرضية وبحيرات تهدئة وأحواض الهدف منها حماية المنشآت الموجودة فى سيناء من اخطار السيول وفى نفس الوقت نحصد كميات الامطار حتى لو كانت قليلة فنحن نعتبرها مورد هام فى منطقة مواردها محدودة جدا لأنها صحراوية .



أوضح غانم أن كميات مياه الأمطار التى تتجمع فى بحيرات صناعية مهمة جدا لسببين الأول أنها تستخدم للاستهلاك بشكل مباشر فى التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة أو كمية المياه التى تترشح من هذه البحيرات الى باطن الارض يكون لها فائدة ثانية وهى شحن الخزان الجوفى الذى يقوم الاهالى فيما بعد بالسحب من هذه المياه عن طريق الابار الجوفية والاستفادة منها وبالتالى نقدر نحقق درجة كبيرة من الاستقرار لأهالينا فى هذه التجمعات.



وقال غانم أنه يتم حاليا تنفيذ مشروعات أخرى بحوالى 920 مليون جنيه بالاضافة الى مخططات للعام القادم بحوالى 480 مليون جنيه فنحن نتحدث عن مشروعات بحوالى 2 مليار جنيه سواء ما تم تنفيذه أو الجارى أو المستهدف خلال العام المالى القادم لحماية سيناء من أخطار السيول وحماية أهالينا فى سيناء.