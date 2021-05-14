شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثاني استمرار إغلاق الشواطئ العامة ومنع الانتظار بالكورنيش بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لليوم الثاني ساد الهدوء مختلف شوارع مدينة الغردقة في ثان أيام عيد الفطر المبارك مع تواصل اغلاق الشواطئ العامة والحدائق والاندية لمنع التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.

فيما منعت اجهزة الامن وإدارة مرور البحر الاحمر انتظار السيارات او اي تجمعات بشارع الكورنيش بطريقي عربية وفلفلة والنادي الاجتماعي وتم نشر عدد من الحواجز المرورية لمنع السيارات من الانتظار لمنع اي تجمعات ضمن اجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا وتم تعيين خدمات امنية تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بإغلاق الشواطئ العامة والحدائق والمنتزهات.

فيما قام اللواء سليمان شتا مدير الامن واللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية والعميد علاء صابر رئيس المباحث بمتابعة الحالة الامنية والمرور على الخدمات والاكمنة المنتشرة في مدينة الغردقة.