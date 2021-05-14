شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: البدء فى تنفيذ مشروع روضة السيدة 2 خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه من المقرر البدء في حفر أساسات مشروع روضة السيدة 2 ، بحى السيدة زينب، خلال أيام وذلك بعد انتهاء رفع المخلفات تقريبا من المساحة المخصصة للبناء والتى تبلغ 10 أفدنة.

وأضاف محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، أن المباني التي تم إزالتها كانت كائنة على تبة عالية وهو ما زاد من كميات مخلفات الهدم، حيث يتم رفع مخلفات بارتفاع 5 أمتار تقريبا بالإضافة إلى مخلفات هدم المنازل وذلك لتسوية التربة لبدء الإنشاءات.

وأوضح محافظ القاهرة أنه من المقرر أن يتم إنشاء 15 عمارة سكنية أرضى و5 أدوار متكررة بإجمالى 700 وحدة سكنية إلى جانب إنشاء 50 وحدة تجارية على مساحة 10,5 فدان، بالإضافة إلى منطقة خدمات تشمل نقطة شرطة وحضانة وأماكن عامة "ملاعب وحدائق".

وأزالت محافظة القاهرة 143 عقار مواجهة لمشروع روضة السيد1، تضم 350 أسرة، وذلك بعد تعويض السكان وصرف بدل إيجار لهم لحين الانتهاء من المشروع.