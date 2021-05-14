شكرا لقرائتكم خبر عن مليار جنيه لتعزيز قدرة المنشآت الصحية لمواجهة كورونا بالعام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من الأهداف الاستراتيجية أمامها خلال إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، وبالطبع كان لاستمرار جائحة فيروس كورونا أثرا واضحا على إعداد الخطة، وقد وضعت الحكومة ضمن أهدافها الاستراتيجية تعزيز قدرة المنشآت الصحية على مواجهة انتشار فيروس كورونا، وقد رصدت مخصصات لهذا الهدف تقترب من المليار جنيه.

ونستعرض فيما يلى أبرز المشروعات التى تهدف الحكومة إلى تنفيذها من أجل الوصول إلى هذا الهدف، وما تم رصدها من اعتمادات لتنفيذ تلك المشروعات:

450 مليون جنيه لتطوير 23 مستشفى صدر.

400 مليون جنيه لتطوير 42 مستشفى حميات.

43 مليون جنيه لتطوير منافذ الحجر الصحى.

120 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة المعامل المركزية ومعامل المحافظات.