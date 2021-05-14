شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل 48 رحلة طيران الأسبوع المُقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر من مطار مرسى علم الدولي، أنه من المقرر استقبال 48 رحلة طيران بداية من غدًا السبت حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك مع ارتفاع معدل الرحلات الداخلية.

وأكدت جداول الطيران أن من المقرر وصول 14 رحلة من دولة التشيك، و12 رحلة بولندي، و12 رحلة اوكرانى ورحلة سويسرية وأخرى من رومانيا وأخرى من ملدوفيا ورحلة من لتونيا و3 رحلات داخلية من مصر للطيران و3 للبترول.

وكانت أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر تطعيم 37 ألف من العمالة بالمنشآت السياحية بلقاح فيروس كورونا لتكون المنشآت السياحية أمنه وجاهزية مصر لاى اشتراطات صحية مع الدول الوافدة للسياحة.