حدث ليلاً| بايدن يهنئ المسلمين بالعيد وينحاز لإسرائيل.. مستجدات بواقعة "تقديم الكفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الخميس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

59 وفاة وزيادة إصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا لأول أيام عيد الفطر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 456 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179261 حالة حتى اليوم.

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بالفيديو.. أسر فلسطينية تصرخ تحت ركام القصف الإسرائيلي على غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عداونها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك لليوم الخامس على التوالي، بينما تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لأسر فلسطينية تستغيث تحت وقع القصف وركام المباني المنهارة جراء العدوان.

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بيرني ساندرز: واشنطن تنحاز لحكومة إسرائيلية يمينية

قال السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز إن "الولايات المتحدة تدعم حكومة إسرائيلية يمينية، وإن دورها الحقيقي يجب أن يكون التقريب بين شعوب المنطقة، وليس ما تفعله الآن" من موقف منحاز تجاه الحرب في غزة.

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بعد واقعة "تقديم الكفن".. نقل رئيس مباحث عين شمس إلى إدارة الطرق والمنافذ

أفاد مصدر أمني صدور قرار بنقل رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس إلى إدارة الطرق والمنافذ.

وأكد المصدر، لمصراوي، أنه تم تعيين المقدم باهر البشلاوي رئيسا لمباحث القسم.

ويأتي القرار بعد أيام من تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بتهديد آخرين، وإجبارهم على تقديم أكفانهم بسبب خلافات بينهم.

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بايدن يهنئ المسلمين بعيد الفطر

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، التهنئة للمسلمين فى أمريكا ودول العالم، بمناسبة حلول عيد الفطر.

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موسكو تعلن إيقاف قافلة عسكرية أمريكية خرقت نظام فض الاشتباك في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات في الشرطة العسكرية التابعة لها والقوات السورية أوقفت قافلة عسكرية أمريكية شمال شرق سوريا انتهكت اتفاقات نظام فض الاشتباك.

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مصدر أمني لبناني: إطلاق ثلاثة صواريخ من جنوب البلاد باتجاه إسرائيل

قال مصدر أمني لبناني إنه تم إطلاق ثلاثة صواريخ من منطقة بجنوب البلاد باتجاه شمال إسرائيل مساء اليوم الخميس.

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شكري يؤكد لنظيره الفرنسي أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال أجراه اليوم الخميس مع نظيره الفرنسي جون ايف لودريان، أهمية وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

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القبة الحديدية الإسرائيلية: كيف تعمل وما مدى فعاليتها؟

تمكن نظام القبة الحديدية (الدرع الصاروخي الإسرائيلي) من اعتراض 850 صاروخا من بين 1000 صاروخ انطلقت من غزة فيما سقطت 200 صاروخ أخرى داخل القطاع، بحسب الجيش الإسرائيلي.

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