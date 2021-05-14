شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: شبكة معلومات مشتركة مع الاتحاد الوطنى الليبى لرعاية العمالة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه فى إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح مجالات العمل وتنظيم سفر العمالة المصرية لليبيا، وتقديم المساعدات والأعمال التي تحسن الأوضاع الاقتصادية بها، فإن الاتحاد بدأ اتخاذ خطوات للتنسيق مع الاتحاد الوطنى للعمال في ليبيا لتفعيل الاتفاقيات المشتركة لتوفير فرص عمل وفق الاحتياجات الفعلية لسوق العمل فى ليبيا.

وأضاف الجبالى، فى تصريحات لليوم السابع،: وقرر الاتحاد الوطنى للعمال فى ليبيا رعاية العمالة المصرية وإنشاء شبكة معلومات ولجان فنية مشتركة للمتابعة بين الاتحادين لدعم ورعاية العمالة المصرية بعد تسفيرها، وتحديد كافة التخصصات واحتياجاتها.

وثمن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الجهود المصرية لإعادة تنظيم ملف العمالة المصرية فى ليبيا، بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية، مشيرا إلى أن المشروعات القومية التى نفذتها مصر خلال الفترة الماضية مثل العاصمة الإدارية الجديدة والجلالة والعلمين الجديدة استوعبت الكثير من العمال الذين تأثروا بعد الأحداث التى شهدها العمال فى العديد من الدول العربية مؤخرا، والتى ترتب عليها عودة العمالة.