شكرا لقرائتكم خبر عن بحيرة البردويل.. من هنا يخرج أشهر أنواع سمك الدنيس والقاروص والبوري "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - معدلات إنتاج عالية تتحقق فى الموسم الجديد

- مشروعات جديدة لخدمة الصيادين فى عمق وعلى ساحل البحيرة

تعد بحيرة البردويل على ساحل شمال سيناء أحد أهم مواقع إنتاج الأسماك فى مصر والعالم، والتى تجود بأنواع من الأسماك بدأت من جديد تعود فى الأسواق بعد افتتاح موسم الصيد لهذا العام.

وتحظى البحيرة باهتمام رسمى من الدولة بإقامة مشروعات تطوير بدأ جانبا منها وأخرى يجرى التجهيز لها، إلى جانب مشروعات لخدمة الصيادين الذين يقيمون حولها.

وقال المهندس شكرى سالمان، مدير عام بحيرة البردويل، إن موسم الصيد عاد مجددا بواقع عمل 3 أيام خلال شهر رمضان، ومع ذلك تحققت أعلى إنتاجية و245 طنا فى الأسبوع الأول لتشغيل موسم الصيد الجديد لهذا العام، و50% من الإنتاج من نوع الأسماك المتميز، وهو مؤشر لارتفاع معدل إنتاج البحيرة من الأسماك، لافتا إلى أن تصريف الإنتاج يتم بمعرفة الصيادين وبحسب السوق والعرض والطلب، لافتا إلى أن إدارة البحيرة تقدم كل الدعم اللازم للصيادين، وتوفير احتياجاتهم لنجاح موسم الصيد.

وأشار مدير بحيرة البردويل إلى أنه يتم الصيد فى البحيرة بضوابط وهى السماح بالعمل برخص الصيد للمراكب لعام 2020 حتى 30 يونيو 2021 على أن يتم تجديد الترخيص لعام 2021 بعد رد التأمينات الاجتماعية خلال هذه الفترة، والسماح أيضا بالعمل بالتصاريح الحالية للصيادين الخريجين حتى 30 يونيو 2021.

وأوضح مدير بحيرة البردويل أن أهم وأشهر أنواع السمك التى تستخرج منها هى: الدنيس، والقاروص، وموسى، ووقار، ولوت، وبورى، وطوبار، ودهبان، وغزلان، وشبار، وثعبان بحر، وكابوريا، وأنواع أخرى.

وتابع المهندس سامى سليمان الهوارى مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، أنه تمت الموافقة على افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل لمدة شهر تجريبى، تزامنا مع احتفالات مصر بأعياد تحرير سيناء، مع الالتزام بالضوابط وتشغيل المراكب ببحيرة البردويل نهارا من أول ضوء حتى آخر ضوء.

وأشار مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء، إلى أن بحيرة البردويل يعمل بها 1228 مركب صيد، ووافقت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على منح فترة سماح للعمل بالتراخيص المنتهية فى 30 مارس 2021 للعمل بها لمدة 3 شهور.

وأضاف أنه تشهد البحيرة اهتماما خاصا من الدولة نظرا لقيمتها الاقتصادية وقوة انتاجها لافتا ان بحيرة البردويل من أنقى بحيرات العالم ومساحتها 165 ألف فدان ويوجد بها جزء كبير مياه ضحلة لم يستغل وتتميز البردويل بالبيئة الطبيعية والجودة العالية لجميع أنواع الأسماك والتى تصدر لدول الاتحاد الأوروبى سابقا، كما تعتبر البردويل الشريان الرئيسى لاقتصاد شمال سيناء.

وأضاف أن البحيرة تحظى باهتمام القيادة السياسية من خلال مشروع تطوير بحيرة البردويل فى إطار المخطط العام لتطوير جميع البحيرات المصرية، وذلك للبعد الاجتماعى والاقتصادى لأهلنا بشمال سيناء.

وأشار إلى أن الصيادين ببحيرة البردويل يثقون باهتمام الرئيس للتنمية والتطوير واهتمام جميع القطاعات الحكومية لخدمتهم ضمن اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى لمبادرة دعم صغار الصيادين، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

وقال إنه جار إنشاء قرية للصيادين متكاملة الخدمات بتجمع اغزيوان، وذلك لخدمة الصيادين ببحيرة البردويل، مشددا على أنه لا بد من فرض هيبة الدولة لكل من تسول له نفسه بمخالفة تعليمات الصيد.

وصنفت إدارة بحيرة البردويل 6 أنواع حرف الصيد فى عرض البحيرة وهى "الدبة" قائمة على الصيد بشباك من 3 طبقات بارتفاع من 1: 2 متر وطول الشباك 750 مترا، و"الدبدبة"، وهى شباك من 3 طبقات بطول 400 متر للمركب الواحد، و"البوص"، تعتمد على طب شباك واحدة بعرض 5 أمتار، وبطول 800 متر، و"الكابوريا"، وهى شبكة من طبقة واحدة بارتفاع مترا، و" السنار"، تعتمد على خيوط من النايلون لا يزيد طولها عن 300 متر معلق به خيوط بكل خيط سنارة على أبعاد متساوية، و"الدهبانة"، وهى شبكة على جزئين لا يزيد طول كل منها عن 400 متر.











