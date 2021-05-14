شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: استئناف فحص "تعويضات النوبة" عقب إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه سيتم استكمال فحص الرغبات المقدمة لتعويضات النوبة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بعد أن تم إغلاق باب تسجيل الرغبات يوم 30 أبريل الماضى، تمهيداً لإعلان الكشوف النهائية للمستحقين ضمن المرحلة الثانية.

وأضاف اللواء عطية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أعداد المقيدين فى كشوف المستحقين خلال المرحلة الثانية من التعويضات بلغ نحو 5329 مستحقاً، وذلك من إجمالى 11 ألفا و500 مستحقا، حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقا.

وأشار محافظ أسوان إلى أن اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويضات أهالى النوبة برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، كانت قد قررت مد فترة تلقى الرغبات للمرة الخامسة على التوالى حتى 30 أبريل الماضى، وذلك استجابة لمطالب أهالى النوبة بمد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة والتى بدأت فى 17 يناير الماضى.

وأوضح المحافظ أنه تم تشكيل 16 لجنة تعمل على تلقى الطلبات يومياً من المواطنين المستحقين للتعويضات، وتشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان، وبالتوازى تم فتح لجنة بمقر إدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الانتفاع فى الجزر النوبية، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة مخصصة لتعويضات المساكن لمتضررى إنشاء السد العالى، فضلاً عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.