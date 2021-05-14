شكرا لقرائتكم خبر عن "المرشدين السياحيين": تنقية جداول الجمعية العمومية لأعضاء النقابة قبل إجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمرشدين السياحيين، القائم بأعمال النقيب العام، إن النقابة مازالت تعمل على تنقية جداول الجمعية العمومية وذلك تمهيدا لاجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن النقابة نفذت عدة دورات تدريبية خاصة بالمرشدين السياحيين الجُدد، وذلك بالتزامن مع الجهود التى تبذلها الدولة لتطوير المتاحف والمناطق السياحية والأثرية، والتى تطلب تحديث المعلومات وتطوير مهاارات المرشدين السياحيين.

وأضاف عبد الوهاب، فى تصريحات لليوم السابع: كما تعمل النقابة فى الوقت الحالى على تعديل وصف المرشد السياحى فى التأمينات، حيث كان يتم التعامل معه باعتباره صاحب عمل خاص أو منشأة ويتم تسجيله على عنوان منزله بالمخالفة للقانون، حيث أن المنزل أمر شخصى ولا يمكن تسجيله على اعتباره مقر عمل، بالإضافة إلى العمل بالتعاون مع وزارة المالية على حل مشكلة المرشدين السياحيين مع الضريبة المضافة.

وكان قد طالب سمير عبد الوهاب كافة المرشدين السياحيين بالحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة حريصة على وضع العاملين بالسياحة ضمن أولوياتها فى منح لقاح فيروس كورونا لهم، لافتا إلى أن وزارة السياحة تتعاون مع النقابة فى إخطار الصحة ببيانات المرشدين السياحيين الذين سجلوا على موقع وزارة الصحة الخاص باللقاح لاستعجال تطعيمهم.

