شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يخصص خطا ساخنا للطوارئ والإبلاغ عن الأعطال خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت شركة المترو وسائل اتصال للطوارئ والإبلاغ عن أعطال خطوط المترو خلال إجازة عيد الفطر، شملت خطا ساحنا برقم 16048 وخط أرضى 25748353 (202).

ودعت شركة المترو إلى الإبلاغ عن أى مشاكل أو أعطال أو استفسارات عبر وسائل الاتصال التى أعلنتها، مؤكدة أنها تعمل طوال ساعات التشغيل اليومية، ويتم توجيه أي شكوى للإدارة المختصة لسرعة حلها.

وتشمل جداول التشغيل فى أيام العيد العمل حتى الثانية صباحا، قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحا، وللخط الثاني من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ صباحا، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:١٥ صباحا، من محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ صباحا.

كما تتضمن جداول تشغيل المترو في رمضان قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.30 صباحا، ليستمر حتى الثانية من صباح اليوم التالى، على أن يبلغ زمن تقاطر بين قطارات الخط الأول 3 دقائق بين كل رحلة والتالية لها، و4 دقائق بالخط الثانى، و5 دقائق بالخط الثالث.