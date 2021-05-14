شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار جنيه لصالح تطوير مراكز الشباب بقرى حياة كريمة بالعام المالى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع الريفى، فهى فرصة مهمة وحيوية لرفع الوعى والارتقاء بمعيشة المواطن وتغيير أوجه حياته اليومية، ومن ضمن مستهدفاتها الاهتمام بالرياضة والعمل على تغذية العقول بأنشطة رياضية لممارستها واكتشاف الموهوبين رياضياً ورعايتهم، وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب، ومن ثم الحفاظ على اللياقة البدنية للمواطنين.

والمخطط بمشروع الموازنة العامة للدولة 2021-2022 وخطة التنمية المستدامة المستهدف تنفيذها بالعام المالى الجديد، حسب المعلن من الحكومة، أن قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة تبلغ 1.3 تريليون جنيه، من بينها مبلغ 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص لحوالى 12 ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى.

وطبقا للخطة المقدمة لمجلس النواب تم توزيع مخصصات المبادرة فى عام 21/22 والبالغة 200 مليار جنيه على قطاعات مختلفة، ليتم تخصيص منها 2 مليار لصالح "الشباب" فى قرى الريف المصرى، وتأتى ضمن ملامح الخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة حياة كريمة، فى العام المالى الجديد، لصالح "مراكز الشباب"، إنشاء 782 مركز شباب وملعب خماسى.

وحسب تصريحات مسبقة للدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أمام مجلس النواب، فإن مبادرة حياة كريمة تشمل دعم وتطوير مراكز الشباب فى المدن والقرى، وسيتم فى إطارها إنشاء 54 مركز شباب، وتطوير 984 مركز شباب آخر.