بعد إغلاقها في العيد.. فيروس كورونا يكبد حديقة حيوان الجيزة خسائر كبيرة - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

سيطر الحزن على العاملين بحديقة حيوان الجيزة التابعة لوزارة الزراعة، بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء، بغلقها لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا، وبالكاد تسمع صوت الحيوانات من بيوتها.

"الحديقة تعتمد علي التذكرة كمورد رئيسي" بهذه الكلمات استهل الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان حديثة لـ"الخليج 365"، قائلا: مشهد من أسوء المشاهد الذي يمكن أن ترها في حديقة ترفيهية بحجم وقيمة حديقة الحيوان بالجيزة، مشيرًا إلى أن تطوير الحديقة والنفقات يكون مصدرها تذكرة الزوار.

وقال رجائي، إن طعام الحيوانات والأمصال واللقاحات يتم توريدها من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، موضحًا أن إغلاق الحديقة يؤثر على أعمال التطوير ولكن صحة المواطنين أهم شئ.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية، أنها المرة الثانية التي يتم إغلاق الحديقة بسبب الموجة الثالثة لفيروس كورونا، لافتًا إلى ان العمل في الحديقة لا يتوقف، حيث يتم استغلال الإغلاق في أعمال الصيانة وإنشاء حوض مائي "بدال" بجوار متحف الحيوان.

وأشار "رجائي"، إلى تقديم الوجبات الغذائية الكاملة للحيوانات من فاكهة وخضروات، مضيفًا: "الحديقة في هذه المناسبة كانت تستقبل أكثر من 70 ألف زائر خلال أيام عيد الفطر المبارك".

وأصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرار بغلق حديقة الحيوان، الأرومان، الأسماك وجميع المتنزهات لمدة أسبوعين في إطار قرار مجلس الوزراء لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة مها صابر، مديرة حديقة الحيوان، أن العاملين في الحديقة لديهم طبيعة خاصة من خلال ارتباطهم بالحيوانات، وحرصوا على الحضور كالعادة لتأدية مهام وظيفتهم.

وأضافت في تصربح لمصراوي، أن الخسائر الناجمة على إغلاق الحديقة مؤثرة بالتأكيد ولكننا مررنا بالأصعب، وسبق اغلقنا 6اشهر، بالإضافة للحظر، واحداث يناير، مشيرة إلى أن التحديات تدفعنا لاسغلال هذا الوقت في تجهيز الحديقة على أعلى مستوى للعودة مرة آخري للعمل.

ولفتت مديرة الحديقة، إلى تشديد الرقابة علي العاملين من خلال ارتداء الكمامة، وعدم دخول إي عامل مصاب بنزلة برد، مضيفة أن صحة العاملين والحيوانات هو الهدف الرئيسيي في هذه المرحلة.