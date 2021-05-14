فيلم وحفلة لمدحت صالح.. برنامج "الثقافة" في ثاني أيام العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل وزارة الثقافة على قناتها بموقع يوتيوب تقديم عروض وأنشطة فنية متنوعة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وتقدم الوزارة فى السابعة من مساء اليوم الجمعة 14 مايو، ضمن مبادرة "الثقافة بين ايديك" فيلما تسجيليا عن مسيرة الفنان والمخرج الراحل كمال يس من إنتاج المركز القومي للسينما، ويتناول المحطات الهامة في حياته، بداية من تخرجة في المعهد العالي للفنون المسرحية ثم رحلتة إلى فرنسا بدراسة الإخراج المسرحي، وإخراجه العديد من المسرحيات وعملة كأستاذ بمعهد الفنون المسرحية حتى وفاته ١٩٨٧.

يلي ذلك حفل جديد يبث لأول مرة للنجم مدحت صالح يتضمن باقة مختارة من أعماله الفنية الخاصة التي تعبر عن مشواره الفني إلى جانب مجموعة من أشهر أغاني تراث الموسيقي العربية.