بعد واقعة "تقديم الكفن".. نقل رئيس مباحث عين شمس إلى إدارة الطرق والمنافذ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أفاد مصدر أمني صدور قرار بنقل رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس إلى إدارة الطرق والمنافذ.

وأكد المصدر، لمصراوي، أنه تم تعيين المقدم باهر البشلاوي رئيسا لمباحث القسم.

ويأتي القرار بعد أيام من تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بتهديد آخرين، وإجبارهم على تقديم أكفانهم بسبب خلافات بينهم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، الأربعاء الماضي، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من عدد (3 أشخاص - مقيمين بالقاهرة) بتضررهم من (5 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بتاريخ (9) الجارى حال تواجد المُبلغين داخل الفيلا الخاصة بالمشكو فى حقهم لعقد جلسة صلح بين العائلتين (دون إخطار الجهات الأمنية أو القسم) ، بالتعدي عليهم بالسب والتهديد بالإيذاء وإكراههم على تقديم أكفانهم تحت تهديد الأسلحة النارية ، وتصويرهم بهواتفهم المحمولة ، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم محرر بشأنها عدة محاضر، وسابقة قيام المشكو فى حقهم باحتجاز أحد أقارب المجنى عليهم لذات الخلافات بينهم.

وتابعت الداخلية في بيانها؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة والتى قررت إخلاء سبيلهم للتصالح.

وأضافت الوزارة؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال بلاغ المجنى عليهم وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار (عدد 11 متهم) من مرتكبي الواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عدد 8 من المتهمين) وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.

وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين.