شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تلقى طلبات رخص البناء فى 27 مركزا ومدينة بالمحافظات بعد إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المراكز التكنولوجية فى 27 مركزا ومدينة بالمحافظات تلقى طلبات الحصول على رخص بناء وفقا لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وهى المنظومة التى أعلنتها وزارة التنمية المحلية مطلع الشهر الجارى وتستمر تجريبيا لمدة شهرين.

وكان الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أكد فى تصريحات خاصة خاصة لـ"الخليج 365"، توقف المراكز التكنولوجية المختارة فى 27 مركز ومدينة بالمحافظات، للعمل تجريبيا في التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة، نظرا لإجازة عيد الفطر المبارك.

وأعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى وقت سابق عن بدء التطبيق التجريبى لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزا ومدينة بالمحافظات والتى تم اختيارها، وذلك اعتباراً من اليوم 1 مايو 2021 ولمدة شهرين.

وقال شعراوى إن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالى والبحث العلمى والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب فى ندوة الحوار المجتمعى.

وكان الخليج 365 طالب الوزارة بسرعة إعلان اشتراطات البناء الجديدة وفتح تراخيص البناء، بسبب حالة الكساد التى أصابت قطاع المقاولات والبناء منذ نحو عام على وقف أعمال البناء فى المدن وعواصم المحافظات، مما تسبب فى خسائر بالمليارات للعاملين فى القطاع وتعطل ملايين العمال عن العمل.