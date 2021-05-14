شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الفرق بين الرى الحديث والرى الذكى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس محمد غانم متحدث وزارة الرى ،أن مقياس الرطوبة هو أحد تطبيقات الرى الذكى ، فنحن نتحدث دائما عن الرى الحديث الذى يعد أحد أنظمة الرى بالرش أو بالتنقيط.

أوضح غانم فى تصريحات لـ"الخليج 365" الفرق بين أنظمة الرى الحديث المستهدف به الأراضى القديمة فى الدلتا، موضحا أن الرى بالتنقيط هو عبارة عن خطوط توضع على التربة بحيث تتمكن من توصيل المياه لبذور النبات بشكل مباشر وهو ما يساهم فى توفير المياه فى عملية الرى بدلا من الغمر وهى الطريقة التى تطبق بأن يقوم المزارع بغمر الأرض بالمياه.

أضاف غانم الرى الذكى هو عبارة عن تطبيقات متعددة لكن ما نسعى لتطبيقه حاليا هو مقياس الرطوبة وهو مقياس يدوى بسيط عبارة عن عمود معدنى له مؤشر يتم وضعه فى التربة والمؤشر له ثلاث درجات جافة او مشبعة او رطبة ومن خلال هذا المؤشر يمكن مدى تحديد احتياج التربة للرى من عدمه حيث يعلم اذا كانت التربة مليئة بالمياه أم لا وبالتالى يتم وقف عملية الرى او البدء فيها.



أوضح غانم ان المزارع كان يعتمد على خبرته الذاتية ويحدد عملية الرى لكن مقياس الرطوبة يجعله أكثر دقة وبالتالى فمن الممكن أن يروى مثلا كل يومين بدلا من كل يوم.

وقال غانم ان الوزارة تتحرك فى هذا الامر فى اكثر من اتجاه من خلال ادارات التوجيه المائى حيث تقوم بالتواصل مع المزارعين وتبقى استفساراتهم، ويتم تنظيم لقاءات وندوات معهم بحيث يتم شرح تقنيات الرى الحديث، والرى الذكى للمزارعين بحيث اذا كان يرغب أحد منهم فى استخدام أى نظام يكون لديه كافة التفاصيل.