شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مخالفة غلق و4 عدم ارتداء كمامة في سمالوط بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة سمالوط، شمال المنيا، ضبط مخالفة غلق أحدي المحلات، وتحرير 4 مخالفات عدم ارتداء كمامات، تم التصالح الفوري معهم، ضمن حملة اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، الخاصة بتطبيق إجراءات، قرار غلق المحال والالتزام بالإجراءات الاحترازية، لوباء كورونا .

وأضاف «المعداوي» قام اللجنة برئاسة محمد عطية، سكرتير عام المركز، بالمرور على شوارع المدينة ومرافقة مركز شرطة شرق لضمان الالتزام بالمرور بشوارع المدينة لضمان الالتزام بقرارات الغلق .