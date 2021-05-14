شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الصحة بالقاهرة يتفقد مستشفيات القاهرة الجديدة والبكري العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد شوقي رئيس قطاع الصحة بالقاهرة سير العمل بمستشفيات الصحة بالمديرية وذلك بناءاً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

قام رئيس القطاع بالمرور على مستشفي القاهرة الجديدة ومستشفى منشية البكري العام، للاطمئنان علي كفائة سير العمل وانتظامه وتلقي المرضي خدمة مرضية علي نحو سريع ، وقدم التهنئة للعاملين بمناسبة العيد لدعمهم ورفع الروح المعنوية.

وقام مع إدارة المستشفي بادارة الدكتورة أماني عاطف بتقديم الورود الي المرضي والعاملين إحتفالاً بالعيد.

قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وكلف الدكتور كريم سلام وكيل المديرية للطب العلاجي بقيادة لجان العلاجي للمرور علي المستشفيات وتفقد سير العمل بكلا من مستشفيات صدر العباسية _حميات العباسية _شبرا العام _حميات حلوان _حلوان العام _التبين المركزي ومستشفي الخازندارا، وأثني علي الأداء والفاعلية والإلتزام داخل المستشفيات من جميع العاملين.

قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، أن المديرية تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية بجميع مستشفياتها، بالتعاون مع فريق العمل ومديرة إدارة المستشفيات بالإدارة د.ناهد سمير كما شدد علي ضرورة تفعيل لجان الاكسجين والمرور المستمر للجان العلمية علي كافة الاقسام داخل المستشفيات.