شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الحلبة والإكثار من الفاكهة.. 5 نصائح مهمة لتجنب سلبيات تناول الكعك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الدكتور أحمد سعيد رئيس شعبة الصناعات الغذائية بالمركز القومى للبحوث مجموعة من النصائح الطبية الهامة وذلك بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، وتناول المواطنين كميات كبيرة من الكعك، وذلك لتجنب الآثار السلبية والأضرار الصحية من تناول كعك العيد بكميات كبيرة، وتمثلت النصائح فى الأتى:-

1- تناول الحلبة: لتجنب الآثار الضارة نتيجة تناول الكعك، فالحلبة تساعد الكبد في هضم الدهون.

2- تناول كعكتين في اليوم: لتجنب الإصابة بعسر في الهضم.

3- الإكثار من الفاكهة والخضروات: لتقليل امتصاص الدهون، لانها تحتوي على الألياف التي تعمل على مساعدة المعدة على الهضم.

4- تناول أدوية إزالة الدهون: يفضل تناولها قبل الكعك، مما يساهم في التخلص من الدهون الزائدة عن طريق الإخراج ومنع زيادة الجسم.

5- من الممكن إستبدال الكعك بالبسكويت، فهو يحتوي على نسبة معقولة من الدهون، فلا يصيب الجهاز الهضمي باضطرابات إذا تم تناوله بكمية مناسبة أيضًا.