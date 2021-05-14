شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تعلن استئناف استلام القمح المحلى من المزارعين بداية من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مواقع استلام القمح المحلى العمل مرة أخرى بعد توقفها خلال أول وثانى أيام عيد الفطر المبارك، حيث من المقرر أن تبدأ عملها غدا السبت وتستلم القمح من المزارعين.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، قد قرر إيقاف العمل بمواقع استلام القمح المحلى فى اليوم الأول والثانى من عيد الفطر المبارك، على أن يبدأ العمل فى اليوم الثالث من عيد الفطر، بعد إجراء عمليات التطهير والتعقيم للمواقع التى تستلم الأقماح المحلية.

وأوضح وزير التموين أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وكذلك غرف العمليات بالمديريات تتابع جيدا عمليات توريد الأقماح المحلية، لافتا إلى أن جميع المواقع التى تستلم الأقماح المحلية والتى يصل عددها إلى 450 موقعا تعمل بكفاءة عالية، ويتم متابعتها والرقابة عليها من الأجهزة الرقابية بالوزارة.

وأشار الوزير إلى أن العمل سوف يسير بكافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية لاستقبال الأقماح المحلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، وخلال التوجيه الوزارى الصادر بتاريخ 26/4/2021.