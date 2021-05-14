شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يهنئ المسلمين بعيد الفطر: أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة طوال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس الأمريكى جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، سيدة أمريكا الأولى، المسلمين فى أمريكا ودول العالم، بحلول عيد الفطر السعيد، متمنين لهم عيدا سعيدا وأن يكونوا بصحة جيدة طوال العام.

وكتب بايدن، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، نرسل أنا وجيل أحر تحياتنا إلى جميع من يحتفلون بالعيد، أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة طوال العام.. عيد مبارك".





وفى سياق منفصل، وقع الرئيس الأمريكى جو بايدن أمرًا تنفيذيًا لتطبيق سياسات جديدة تهدف إلى تحسين الأمن السيبرانى الوطنى ذلك فى أعقاب عدد من كوارث الأمن السيبرانى الأخيرة مثل هجوم رانسوم وير الأسبوع الماضى الذى أسقط خط كولونيال بايبلاين، ونقاط ضعف خادم مايكروسوفت إكستشينج التى ربما أثرت فى شمال 60 ألف مؤسسة، واختراق سولارويندز فى أواخر العام الماضي، تم تسمية كل منها على وجه التحديد من قبل البيت الأبيض فى صحيفة وقائع مصاحبة للأمر وفقا لما نقله موقع the verege.

ويحدد الأمر التنفيذى عددًا من المبادرات، بما فى ذلك تقليل الحواجز التى تحول دون مشاركة المعلومات بين الحكومة والقطاع الخاص وتفويض نشر المصادقة متعددة العوامل فى الحكومة الفيدرالية وإنشاء مجلس مراجعة سلامة الأمن السيبرانى على غرار مجلس سلامة النقل الوطنى وإنشاء دليل معيارى للاستجابة "للحوادث الإلكترونية".