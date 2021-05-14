شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق: بدأ تنفيذ مشروع تحويل قطار أبو قير بالإسكندرية لمترو بداية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق أنه مخطط البدء فى تنفيذ مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية إلى مترو أنفاق بطول 21 كم بداية 2022.

وأضافت المصادر أن الهيئة القومية للأنفاق طرحت تنفيذ المشروع أمام الشركات المختلفة لاختيار الشركة التى ستنفذ المشروع، حيث سيتم إعادة تأهيل مساره بالكامل من إشارات وقضبان.

وأوضحت المصادر أن أول المشروع سيمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم شاملا 20 محطة، حيث تم إضافة 5 محطات جديدة بالمسار هي "باب شرق – سبورتنج - ميامي – كفر عبده - محمد نجيب"، بالإضافة إلى إلغاء محطة الرمل الميرى، مع الإبقاء على باقى المحطات الموجودة حاليا في مسار الخط قبل تحويله إلى مترو على أن يتم إعادة إنشاؤها بما يتماشى مع مشروع تحويل الخط لمترو أنفاق.

وأوضحت المصادر أن المسار الذى تم اعتماده خلال مسار المترو يضم محطات (أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المندرة ـ المنتزه ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر).

وأكدت المصادر أن الهيئة القومية للأنفاق ستتولى الإشراف على تنفيذ هذا المشروع وستنتقل تبعيته إليها بدلا من هيئة السكة الحديد، وأن جارى بالاشتراك بين وزارتى النقل والتعاون الدولى توفير التمويل اللازم في صورة قروض دولية ميسرة تغطى تكلفة تنفيذ هذا المشروع التي تصل إلى 1.5 مليار يورو تقريبا.

وأشارت المصادر إلى أن المشروع يشمل تحديث البنية الأساسية لمسار خط سكة حديد أبو قير الحالي بالكامل من نظم إشارات واتصالات وتحكم وقضبان حديدية ومحطات، بجانب التعاقد على شراء قطارات مكيفة جديدة ستعمل خلال هذا المشروع عقب تنفيذه، حيث سيكون هذا الخط سطحى في أغلب قطاعاته بالإضافة إلى علوى أو نفقيا في مناطق التقاطعات المرورية.