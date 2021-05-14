شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. المترو: استمرار التشغيل لـ2 صباحًا حتى نهاية إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
محافظة القاهرة: افتتاح مشروع تطوير الخيالة قريبًا بتكلفة 853 مليون جنيه
الأرصاد: غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34
التموين تؤكد انتظام عمل المخابز فى أول أيام عيد الفطر المبارك
الكهرباء: نتمسك بالاعتماد على الصناعة المحلية فى العدادات مسبوقة الدفع
الصحة تناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا
التعليم: الامتحان التكميلى لصفوف النقل يعقد بعد عيد الفطر بواقع 3 مواد يوميا
استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية فى ثانى أيام العيد بطاقة 50%
وزيرة الصحة: وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينى مطار القاهرة صباح اليوم
وزير التعليم العالي يستعرض تطور منظومة التعليم بالجامعات الخاصة والأهلية
المترو: مد ساعات التشغيل للثانية صباحا مستمر حتى نهاية إجازة العيد