أخبار مصر

أخبار × 24 ساعة.. المترو: استمرار التشغيل لـ2 صباحًا حتى نهاية إجازة العيد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. المترو: استمرار التشغيل لـ2 صباحًا حتى نهاية إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

محافظة القاهرة: افتتاح مشروع تطوير الخيالة قريبًا بتكلفة 853 مليون جنيه


الأرصاد: غدا طقس حار نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

التموين تؤكد انتظام عمل المخابز فى أول أيام عيد الفطر المبارك

الكهرباء: نتمسك بالاعتماد على الصناعة المحلية فى العدادات مسبوقة الدفع

الصحة تناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة

التعليم: الامتحان التكميلى لصفوف النقل يعقد بعد عيد الفطر بواقع 3 مواد يوميا

استمرار فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية فى ثانى أيام العيد بطاقة 50%

وزيرة الصحة: وصول 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصينى مطار القاهرة صباح اليوم

وزير التعليم العالي يستعرض تطور منظومة التعليم بالجامعات الخاصة والأهلية

المترو: مد ساعات التشغيل للثانية صباحا مستمر حتى نهاية إجازة العيد

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا