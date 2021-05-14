شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة غدا بمسقط رأسه فى بنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة غدا بمسجد عبد الفتاح يوسف الصغير بمسقط رأسه بقرية صفط راشين مركز ببا محافظة بني سويف مع مراعاة الضوابط الوقائية والمحافظة على جميع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، وموضوع خطبة الجمعة "اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية".

ووجهت وزارة الأوقاف مديري المديريات بالتنبيه على الأئمة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصا أو مضمونا، وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق، مراعاة للظروف الراهنة.

وافتتحت وزارة الأوقاف يوم الجمعة الماضى 5 مساجد جديدة إحلالاً وتجديدًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1401) مسجدًا، منها (1306) مسجدًا جديدًا إحلالاً وتجديدًا، و(95) مسجدًا صيانةً وترميمًا، ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى، أسماء المساجد التى تم افتتاحها كما يلى: "في مديرية أوقاف مرسى مطروح، مسجد عمرو بن العاص- الحمام، خالد بن الوليد- الحمام، التيسير- الحمام، العامر – الحمام، وفى مديرية أوقاف الأقصر مسجد الرحمن الرحيم بالمهيدات- العديسات قبلي بمركز ومدينة الطود".