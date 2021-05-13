شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: افتتاح مشروع تطوير الخيالة قريبًا بتكلفة 853 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت محافظة القاهرة من افتتاح مشروع الخيالة لتطوير العشوائيات، ومن المقرر أن يستقبل سكان عدد من المناطق العشوائية ضمن خطة الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطنيها، حيث يتم الآن فرش الوحدات السكنية لتقدم للسكان مجهزة بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية.

ومنطقة الخيالة والتي تقع بالقرب من عين الصيرة، تأتى ضمن خطة الدولة التى وضعتها للقضاء على المناطق العشوائية خاصة في القاهرة، من خلال سياسة واضحة تستهدف توفير سكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات لأهالي المناطق العشوائية.

و"الخيالة"، هى إحدى المناطق بمحافظة القاهرة التي يعمل على تطويرها صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان بالتعاون مع القوات المسلحة ومحافظة القاهرة ، لتسكين أهالي المناطق العشوائية الغير امنة

وأوضحت محافظة القاهرة أن المشروع يتكون من 42 عمارة بواقع 2500 وحدة سكنية، و التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 853 مليون جنيه، وتبلغ مساحات الوحدات 60 مترًا، ويعد هذا المشروع إحدى البدائل لسكان عزبة خيرالله والمناطق المجاورة لها.

و يجسد المشروع فكر الدولة في مواجهة المناطق العشوائية للتغير الى الأفضل، ففي الماضي كان يتم نقل الأهالي في مناطق نائية دون توافر خدمات حقيقية لهم، لكن اليوم الدولة تبني داخل التجمع السكني ونطور هذه المناطق حتى يتسنى للمواطنين العيش بها دون الابتعاد عن مناطقهم، أو البناء في أقرب منطقة مجاورة لهم.

ويتضمن المشروع انشاء مدرسة و نقطة شرطة، ومركز إسعاف، ومركزا طبيا، ومكتب بريد، وحديقة عامة، وأعمال تنسيق الموقع تتضمن تنفيذ طرق بمسطح 60 ألف متر، وشبكات مياه وصرف بطول 3500 متر، ولاند سكيب.