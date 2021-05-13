شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء محمود السبيلى مساعد مدير الأمن العام والجنازة غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اللواء محمود السبيلى، مساعد مدير الأمن العام ومدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة السابق، منذ قليل، إثر وعكة صحية، ومن المتوقع تشييع الجنازة غدًا الجمعة.

ولد الفقيد فى مركز الإبراهيمية بالشرقية، وتخرج من كلية الشرطة ضمن المتفوقين ليلتحق بقطاع الأمن العام، وترأس اللواء السبيلى فى 2004 مباحث قسم شرطة الدقى بالجيزة وفى 2007 عمل مفتشًا لمباحث 6 أكتوبر، وتدرج الفقيد فى المناصب الشرطية حتى وصل إلى منصب مفتش الأمن العام بالجيزة، ثم مشرفا للأمن العام بالقاهرة والجيزة.

وشارك اللواء محمود السبيلى في القبض على كثير من أعتى الجناة ونجح بفطرته وذكائه الشرطى فى كشف غموض عدد كبير جدا من الجرائم، وتولى السبيلى فى 2019، منصب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واستمر فى المنصب حتى مطلع 2021 حيث تم تكليفه بتولى منصب مساعد مدير قطاع الأمن العام.