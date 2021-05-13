شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين مجددًا بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أهمية الالتزم بارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسر.

وقالت: يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات والألياف الطبيعية.

ونوهت إلى استمرار فرق التواصل المجتمعي في تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لنشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الدينية، لافتًا إلى ضرورة التوجه لأقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة في حالة الشعور بأي أعراض مرضية لفيروس كورونا، أو الاتصال على الخط الساخن (105) لتلقي الاستفسارات، كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية دوريًا عبر إرسال رسائل نصية بها كلمة "عزل" على الرقم (1440).