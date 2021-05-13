شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: الامتحان التكميلى لصفوف النقل يعقد بعد عيد الفطر بواقع 3 مواد يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحان التكميلى لصفوف النقل المقرر عقده بعد إجازة عيد الفطر المبارك يتم أدائه من مادة إلى 3 مواد بحيث لا تزيد عدد المواد التى يؤديها الطالب عن 3 مواد فى اليوم، مشيرة إلى أن الامتحان يعقد للكل مادة منفصلة بواقع 15 سؤال فى الامتحان الواحد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فئات الطلاب الذين الذين يؤدون امتحان تكميلى خلال الشهر الجارى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب الذين يؤدون الامتحان التكميلى، الذين تخلفوا عن أداء أي من امتحانات شهور مارس وأبريل بالنسبة للطلاب من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي) أو من تخلف عن امتحان شهر أبريل (بالنسبة للمرحلة الثانوية.

وتابعت الوزارة: الطلاب الذين من أدوا الامتحان ولم يحصلوا على ٢٥٪ من الدرجة العظمى للمادة أو ٥٠٪ من الدرجة النهائية لمجموع الورقة الامتحانية، يعقد لهم امتحان تكميلي في المناهج المقررة لشهري مارس وأبريل أو أبريل فقط لطلاب المرحلة الثانوية، بواقع 15 سؤال اختيار من متعدد لكل مادة وفي زمن قدره ساعة ويعقد بمعرفة المدرسة.

وأوضحت الوزارة فى حالة عدم اجتياز الامتحان التكميلي يعقد للطالب امتحان دور ثان في مناهج الفصلين الدراسيين خلال شهر أغسطس.