شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 3 فوتوسيشن وفض تجمع ملاهى بالباجور فى المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور حملة تفتيشية مكبرة بنطاق المدينة، أسفرت عن تشميع عدد 3 فوتوسيشن وكافيهات، وذلك لمخالفتهم تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المقاهى والكافتريات والمحلات التجارية ووسائل المواصلات والأماكن العامة، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء الكمامات الطبية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتشديد على الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة، وذلك لمنع أى تجمعات خلال فترة عيد الفطر المبارك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

كما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بالتنسيق مع الجهات الأمنية بأنه تم فض تجمعات للمواطنين بأحد الملاهى المتنقلة، وذلك لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، مؤكدا التعامل بمنتهى الحزم لتطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين .

واستمرارا لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بتشديد الرقابة خلال أجازة عيد الفطر المبارك لمنع التعديات على الرقعة الزراعية والتعامل الفورى مع مخالفات البناء، قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة منوف بتنفيذ إزالة فورية لحالتى تعدى أحدهما بقرية شبرابلولة التابعة للوحدة المحلية بالحامول والاخرى بقرية برهيم بمساحة إجمالية 138 م، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية .

جدير بالذكر أنه سبق وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديرى مديريات الخدمات برفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة بنطاق دائرة المحافظة، خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، وكذا الالتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فورا .



















