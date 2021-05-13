شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مطرانية إسنا يهنئ القيادات الأمنية والتنفيذية بعيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه القمص متاؤس زخاري كاهن كنيسة الأم دولاجي بإسنا، ووكيل مطرانية إسنا للأقباط الأرثوذكس، اليوم الخميس، على رأس وفد كنسي ضم عماد شاكر المستشار القانوني للمطرانية، وزكريا منسي من أعضاء الكنيسة، إلى مجلس مدينة إسنا لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك للقيادات التنفيذية، وكان فى استقبالهم، إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع نائب رئيس المركز، وعلاء جعفر السكرتير العام بديوان المجلس.

كما توجه القمص متاؤس زخارى وكيل مطرانية إسنا والوفد المرافق له، إلى مركز شرطة إسنا لتهنئة القيادات الأمنية بالمركز وفرقة الجنوب بإسنا، وكان فى استقبالهم، اللواء عبد المجيد رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد محمد أبوعايد مأمور مركز شرطة إسنا، والعقيد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد محمد الجمل معاون مباحث مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد كمال رئيس مباحث شرطة المرافق بإسنا، ملازم أول محمود جاد وبعض ضباط مباحث المركز والأفراد .

وعبر الجميع عن تقديرهم وامتنانهم للروابط والعلاقات الأخوية والمحبة التي تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها التنفيذية والدينية والأمنية والعسكرية والشعبية.

ومن جانبه، عبر القمص متاؤس زخاري، عن خالص التهنئة للقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ولشركاء الوطن من أبناء محافظة الأقصر العريقة من مسيحيين ومسلمين، باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، مؤكداً أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد فالأديان جاءت من أجل المحبة والسلام، وبناء ثقافة الود والتحلي بالفضيلة.