"مكناش مصدقين إننا هنخرج من السجن".. نزلاء السجون المفرج عنهم يوجهون الشكر للرئيس السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أعرب عدد من نزلاء السجون المفرج عنهم اليوم تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ ، عن سعادتهم بخروجهم من السجن بقرار من رئيس الجمهورية.

وقال عددا من النزلاء الذين صدر قرار بالعفو عنهم منهم خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية بمنطقة سجون طرة، إنهم فوجئوا بقرار العفو عنهم "مكناش مصدقين .. ومبسوطين إننا هنعيد في وسط أولادنا".

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، الإفراج عن 919 نزيلًا بالسجون ما بين إفراج بالعفو الرئاسي وإفراج شرطي.

وذكرت الوزارة في بيان أنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (143) لسنة (2021) بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 1442 هـ .

قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج (بالعفو الرئاسي والشرطي)، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج المُبكر عن 919 نزيلًا (عفو، شرطي).