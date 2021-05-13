شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن هدية السيسي.. «مستقبل وطن» يُسلم 15 عروسة الأجهزة الكهربائية بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، الخميس، 15 عروسًا من أبناء المحافظة 60 جهاز كهربائي ضمن أجهزة ألف عروسة هدية الرئيس عبدالفتاح السيسى في عيد الفطر.

وقال الدكتور على أبوشوشة، الأمين المساعد ونائب امين الحزب بالمحافظة، في بيان، الخميس، إن حزب مستقبل وطن يساند الدولة والمبادرات الرئاسية خاصة حياة كريمة التي اسعدت الملايين من أبناء الشعب المصرى، لافتًا إلى أن الأجهزة الكهربائية التي تم توزيعها على العرائس تشمل ثلاجة كبيرة وغسالة وبوتاجاز وشاشة حيث تم توزيعها جميعًا، وسط حالة من الفرحة والبهجة للعرائس قبل عيدالفطر.

وقدمت الاسر المستفيدة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لاهتمامه بابناء الشعب المصرى خاصة الاكثر احتياجًا، فيما أعربت العرائس عن سعادتهن بهدية الرئيس.

مستقبل وطن يسلم 15عروسه الاجهزة الكهربائيه هديه من الرئيس السيسي

مستقبل وطن يسلم 15عروسه الاجهزة الكهربائيه هديه من الرئيس السيسي