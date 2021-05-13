شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا دور رعاية الأيتام بمدينتىّ نجع حمادى وقنا لتهنئتهم بمناسبة عيد الفطر المبارك، رافقه خلال الجولة الدكتور حازم عمر نائب المحافظ .

محافظ قنا يزور دار الايتام لتهنئتهم بالعيد

كما زار المحافظ بمدينة نجع حمادي دار الرحمة الإسلامية وجمعية الشباب القبطى لرعاية الأيتام، وفى مدينة قنا قام الداودى بزيارة مؤسسة أحمد جبرة لتربية البنين وجمعية الإتحاد القبطية الأرثوذكسية وجمعية الشابات القبطية الأرثوذكسية لمشاركتهم فرحتهم حيث قدم المحافظ التهنئة والهدايا العينية والمادية لهم لإدخال البهجة والسرور عليهم في أول أيام عيد الفطر المبارك مؤكدا أن محافظة قنا لا تدخر جهدا في رعاية الأيتام وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم ومشاركتهم جميع الأعياد والاحتفالات والمناسبات.

وحرص محافظ قنا على لقاء الأطفال الأيتام، وتبادل الأحاديث الودية والتحفيزية معهم، والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم، كما وجه القائمين على دور الأيتام ببذل قصارى جهدهم لإسعادهم، والعمل على تخفيف الأعباء عليهم وتلبية احتياجاتهم معربًا عن سعادته لمشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد متمنيا لهم التوفيق وقضاء عيد سعيد .